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Barış Atay'dan skandal paylaşım

Terör sevici Barış Atay'dan skandal paylaşım...

Siyaset / 03 Temmuz 2018 Salı 10:26
Barış Atay'dan skandal paylaşım

CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi desteklemesiyle Meclis'e giren terör sevici Barış Atay Türkiye'nin yasını tuttuğu öldürülen küçük çocuklar hakkında skandal bir paylaşımda bulundu.

Böyle bir acı olaydan dahi kendisine siyasi çıkar sağlamak isteyen Barış Atay öldürülen çocuklar için iktidarı hedef gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Atay '#Leyla #Eylül ve daha nice çocuğun faili; çocuk istismarı yasasını reddedip, tarikatlara kalkan olan gerici iktidardır' açıklamasında bulundu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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