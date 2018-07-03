USD (Alış - Satış) : 4,62 - 4,63 EURO (Alış - Satış) : 5,38 - 5,39

Sıcak Haber : Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na kurultay teklifi!..

AK Parti'den erken seçim açıklaması

Yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik iddialara yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ünal, "Erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz, gündemimizde erken seçim yok" dedi..

Siyaset / 03 Temmuz 2018 Salı 10:52
AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünal, yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin 'Henüz bir seçim bitmiş ve sonucunda seçmen Türkiye'de oluşturulmak istenen belirsizlik ve endişe gibi konularda son derece açık bir konu ortaya koymuş. Türkiye'yi seçim atmostefinden çıkarmışken yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır' dedi.

Ünal 'Birinci öncelik yeni sistemin cumhurbaşkanımızın yemin etmesiyle devreye girmesidir. Yeniden bir erken seçim tartışmalarının olduğu atmostefere sokmak istiyor birileri. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları da erken seçime destek gibi sunuluyor. Bizim gündemimizde herhangi bir seçim bulunmamakta. Türkiye daha yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye önüne bakıyor. Yeni hükümet sistemiyle beraber, bir sürü önceliğimiz var. Çocuklarımızla, kadınlarımızla ilgili, ekonomiyle ilgili, güvenlikle ilgili, enerji politikalarıyla ilgili' ifadelerini kullandı..

Ak PartiHükümetMahir ÜnalErken SeçimGenel Başkan Yardımcısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı