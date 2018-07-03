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Agung Yanardağı patladı

Endonezya’nın Bali adasında Cuma gününden beri kül püskürten Agung yanardağı patladı.

Dünya / 03 Temmuz 2018 Salı 10:14
Agung Yanardağı patladı
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Dünyanın en çok yanardağına sahip olan ülkelerinden Endonezya'da korkulan oldu. Endonezya'nın Bali adasında Cuma gününden beri kül püskürten Agung yanardağı patladı. Endonezya Afet merkezinden yapılan açıklamaya göre, patlamanın etkisiyle havaya uçan kayalar en az 2 kilometrelik uzaklığa düştü. Endonezya Afet Merkezi sözcüsü Sutopo Nugroho, yanardağın 7 dakika boyunca lav püskürttüğünü ifade etti.

Alarm seviyesini düşürmeyeceklerini kaydeden sözcü Nugroho, “İnsanları tahliye etmeye başladık” dedi ve uçuş seferlerinin iptal edilmediğini açıkladı.

Cuma günü Agung yanardağı kül püskürtmeye başlamış, 450‘den fazla uçuş iptal edilmişti. Kaynak : İHA

Endonezya


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