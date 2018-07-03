9 yılda 104 bin 531 çocuk kaybolduktan sonra bulundu

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) edinilen bilgilere göre, 2008-2016 yılları arasında Türkiye genelinde kaybolup bulunan çocukların verileri belirlendi. Buna göre 2008'de 4 bin 517, 2009'da 5 bin 81, 2010'da 8 bin 81, 2011'de 10 bin 67, 2012 yılında 12 bin 474, 2013 yılında 16 bin 218, 2014 yılında 18 bin 696, 2015 yılında 17 bin 706, 2016 yılında ise 11 bin 691 oldu. Verilere göre kayıp 104 bin 531 çocuğun 59 bin 435'ini kız çocukları, 45 bin 96'sını ise erkek çocuklar oluşturdu. Kayıp çocuklardan 11 yaş ve altı 7 bin 114, 12-14 yaş 28 bin 895, 15-17 yaş 68 bin 312 ve yaşı bilinmeyenlerin sayısı da 210 oldu.



Kaynak : İHA