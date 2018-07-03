USD (Alış - Satış) : 4,66 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,43 - 5,44

5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen otel çalışanı Ü.T. (29) hakkında, aile şikayette bulundu. Kaçmaya çalışan Ü.T., otogarda yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 03 Temmuz 2018 Salı 20:00
5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Olay, Kocaeli Maşukiye'de bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde çalışan Ü.T., iddiaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Aile, otel çalışanı Ü.T. hakkında şikayette bulundu.

Operasyon başlatan jandarma ekipleri, Ü.T.'yi otelde bulamayınca otogara gidebileceğini düşünerek, hareket etti. Kaçmaya çalışan Ü.T., operasyonu sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Ü.T., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Jandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı