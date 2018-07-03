5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Olay, Kocaeli Maşukiye'de bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde çalışan Ü.T., iddiaya göre, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Aile, otel çalışanı Ü.T. hakkında şikayette bulundu.



Operasyon başlatan jandarma ekipleri, Ü.T.'yi otelde bulamayınca otogara gidebileceğini düşünerek, hareket etti. Kaçmaya çalışan Ü.T., operasyonu sonucu yakalandı.



Gözaltına alınan Ü.T., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.