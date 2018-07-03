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3 yaşındaki çocuğun bulduğu yaralı kuş tedaviye alındı

Zonguldak'ta 3 yaşındaki çocuğun parkta oynarken bulduğu yaralı kırlangıç, ailesinin yardımıyla tedavisinin yapılabilmesi için zabıta ekiplerine teslim edildi.

3. Sayfa / 03 Temmuz 2018 Salı 12:11
3 yaşındaki çocuğun bulduğu yaralı kuş tedaviye alındı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Emre Durmuş, parkta oynadığı sırada yaralı bulduğu kırlangıcın tedavisinin yapılabilmesi için ailesinin yardımıyla zabıta ekiplerine teslim etti.

Alaplı 690 Evler Mahallesi'nde parkta arkadaşlarıyla oynayan Emre, yerde yatan ve uçamayan bir kırlangıç gördü.

Eline aldığı kırlangıcı eve getiren Emre, daha sonra babası Yüksel Durmuş'la kafese koyduğu kuşu zabıta ekiplerine teslim etti.

Baba Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kuşu eve getirdiğinde yaralı halde oluğunu söyledi.

Zaman kaybetmeden kırlangıcı belediyeye götürdüklerini anlatan Durmuş, 'Oğlum kuşun yerde yattığını görünce eline alarak eve getirdi. Bana gösterince yaralı olduğunu gördüm. Kuşu bir kafese koyarak oğlumla birlikte belediye veterinerinin görmesi için zabıta ekiplerine teslim ettik. Emre kuşu çok sevdi. İnşallah iyileştiğinde kırlangıcı oğlumla doğaya bırakacağız.' dedi.

Emre de kırlangıcı çok sevdiğini ve bir an önce iyileşmesini istediğini ifade etti.

Yaralı kuş, daha sonra tedavisi için Zonguldak İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak : AA

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