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28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı

28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" ifade edildi.

3. Sayfa / 03 Temmuz 2018 Salı 21:57
28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı

28 Şubat davasının gerekçeli kararında, 'REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu' belirtildi.

Kararda, 'Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İHA

28 Şubat


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