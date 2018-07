'14. Bodrum Müzik Festivali' 4 Ağustos'da başlayacak

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Bodrum Müzik Festivali', 4-8 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.



Doğuş Grubu kurucu destekçiliğinin yanı sıra, DenizBank'ın destekleriyle Turkcell'in ana sahne sponsorluğuyla düzenlenecek festival, bu yıl da Türkiye ve dünyadan pek çok ünlü sanatçıyı ağırlayacak.



Doğuş Holding'de gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısında konuşan Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan, sanatın evrensel bir lisan olduğuna işaret ederek, bu dilin toplumları birbirine bağlayan bir köprü görevi yürüttüğünü söyledi.



-Festivalden elde edilen gelir Bodrum Sağlık Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak



Akhan, 13 yıldır devam eden festivalde toplamda 4 bini aşkın müzisyeni, 121 konserde 200 binden fazla dinleyiciyle buluşturduklarını belirterek, 'Festivalimiz artık sadece klasik müzik değil, klasik müzik odaklı olmakla birlikte farklı disiplinleri de bütün Bodrum yarımadasında etkinliğini sürdürecek bir yapıya kavuştu.' dedi.



Festivalin amacına da değinen Akhan, şunları kaydetti:



'Bugün Montreal, Montrö, Salzburg, San Remo ve New Orleans gibi dünya üzerinde birçok şehir müzik festivalleriyle anılıyor. Biz de Bodrum'u doğasıyla, otelleriyle, yeme-içme mekanlarıyla ve de insanıyla bir müzik destinasyonu haline getirmek istiyoruz. Bodrum'un tüm dünyadan sanatçıları ve dinleyicileri ağırlayan bir marka şehir olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve bu yolda çalışmaya da devam edeceğiz.'



Akhan, genç sanatçıların bu yılki festivalde yoğunluklu olarak yer alacağının altını çizerek, 'Bu yıl genç yeteneklerin keşif yılı olacak bizim açımızdan. Geleceğin önemli sanatçılarını biz bu yıl festivalimiz bünyesinde müzikseverlerle buluşturacağız. Ayrıca festivalden sağlanan gelirlerimizi yine bu yıl, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Bodrum Sağlık Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı'na bağışlayacağız.' ifadelerini kullandı.



Festivalin son gününde sahne alacak olan piyanist Gülsin Onay'ın yer aldığı konserin gelirinin de 'Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'ne aktarılacağını sözlerine ekleyen Akhan, bugüne kadar festivale katkıda bulunan herkese teşekkür etti.



- 'Bu festival bizim hissi senet yatırımlarımızdan biridir'



DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş de daha önce birçok farklı kültür sanat etkinliğine destek verdiklerini hatırlatarak, 'Biz bankayız ama sadece hisse senetlerine değil, hissi senetlere de yatırım yapıyoruz. Bu festival de bizim hissi senet yatırımlarımızdan biridir.' diye konuştu.



Ateş, Bodrum'da kültür ve sanat alanında böyle bir organizasyon düzenlenmesinin, Türkiye'nin tanıtımına ve marka değerine ciddi bir katkı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



'Bütün dünya değerlerini Bodrum'umuza taşıyoruz. Çok büyük şehirlerde Roma'da, Paris'te, Londra'da görebileceğiniz türden bir takım şovların yapıldığı, aynı zamanda festival niteliği kazanan ve dünya festival örgütünün de üyesi olan çok önemli bir oluşum bu festival, çok önemli sanatçılara yer veriyor. Bu çerçevede de biz genç bir banka olarak, kuruluşumuzdan bu yana her zaman 'sanata evet' dedik. Yine diyoruz ve geleceğe toplumları taşıyan, onlardan iz bırakan en önemli faaliyetin de sanat etkinlikleri olduğu inancımızı bir kere daha yineliyoruz.'



- 'Bodrum bence Türkiye'nin çıkardığı en önemli markalardan biri'



Festivalin sahne sponsorluğunu üstlenen Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu da değişen dünyada başarılı olmanın kriterinin 'markalaşma'dan geçtiğini vurgulayarak, 'İstanbul nasıl kuvvetli bir markaysa, Bodrum da bence Türkiye'nin çıkardığı en önemli markalardan biri. Hakikaten bu yolculuk içerisinde aynı heyecanı duyan, aynı hedefleri olan ve birlikte başarmayı isteyen 3 grubun bu festivalde bir araya gelmesi bence çok anlamlı.' değerlendirmesinde bulundu.



Terzioğlu, dünyanın ilk dijital operatörü olarak 3 buçuk yıl önce markalar üretmeye başladıklarını aktararak, şunları anlattı:



'Bu markalarımızdan biri fizy, Türkiye'nin en büyük müzik platformu oldu bu süreç içerisinde. Yaklaşık 9 milyon kullanıcısı neredeyse yılda 4 milyarın üzerinde müzik dinliyor. Bir Türk insanı yani günde ortalama 24 dakika müzik dinliyor ve dünyada fizy markasıyla Türk müziğini ve Türkiye'deki müzik keyfini, zevkini yaşatmamız için harika bir fırsat bence Bodrum Müzik Festivali. Geçen yıl da bu festivalin bir parçası olmaktan büyük bir keyif aldık. Tekrar Turkcell'i ve fizy'i Bodrum markasıyla aynı etkinlikte buluşturduğunuz için herkese teşekkür ediyorum.'



- Festival 6 farklı mekanda gerçekleştirilecek



Bodrum Müzik Festivali'nin sanat danışmanı Tuğçe Tez ise festivalin amaçlarından birinin izleyicileri heyecanlandıran ve meraklandıran yeni isimleri ve projeleri bir araya getirmek olduğunu dile getirdi.



Tez, bu anlamda bu yılki festival programında birçok ilklerin yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da festival kapsamında 'Sanata Bir Yer' platformuna ait işlerden bir seçki çeşitli festival mekanlarında yer alıyor olacak. Bu sene ayrıca Doğuş Grubunun büyük heyecanlarından biri olan ve 2018'in ikinci yarısında Bomonti Ada'da açılması planlanan Ara Güler Müzesi'nin bir yansıması olarak Ara Güler Arşiv ve Ara Güler Araştırma Merkezi koleksiyonunda farklı dönemlere ait Bodrum temalı bir fotoğraf sergisi yine 14. Bodrum Müzik Festivali kapsamında The Marmara Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak.'



-Festival programı hakkında



Türkiye'de bugüne kadar açık havada kurulmuş ikinci en büyük sahneye sahip festivalde yaklaşık 600 kişi görev alıyor.



Festival 5 gün boyunca, Fazıl Say, Gülsin Onay, Murat Karahan, Christina Pluhar, Lauren Fagan, Alina Pogostkina, Víkingur Olafsson ve Avi Avital gibi sanatçıların yanı sıra, Sevil Ulucan, Hillel Zori, İbrahim Yazıcı, Erman Türkili, Çağ Erçağ, Gülru Ensari, Dorukhan Doruk, Camille Thomas ve Veriko Çumburidze gibi virtüözleri de müzikseverlerle buluşturacak.



Ayrıca L'Arpeggiata ve Christiana Pluhar, Olten Quartet ve Ludwig Orkestra gibi topluluklara da festival ev sahipliği yapacak.



Audi ve D-Marin'in de katkıda bulunduğu festivalin açılışı, D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde, Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, soprano Lauren Fagan ve tenor Murat Karahan ile birlikte yer aldığı konserle gerçekleştirilecek.



Festivalin ikinci gününde ünlü piyanist Fazıl Say, sahne alacak. Dünyanın birçok yerinde verdiği konserler, başarı yakalayan kayıt çalışmaları, gerçekleştirdiği müzikal işbirlikleri ve besteleriyle tanınan Say, 5 Ağustos'da D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelecek.



Arp sanatçısı Christina Pluhar ve topluluğu L'Arpeggiata da, 6 Ağustos'da D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde vereceği konserde, İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Makedonya'dan ezgilerle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Barbara Hannigan ile kaydettikleri ilk CD'leri 'Crazy Girl Crazy' ile Grammy'nin sahibi olan 'Ludwig' orkestrası, D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde 7 Ağustos'ta konser verecek. Amsterdam merkezli müzik kolektifi, Hollanda'nın dünyaca ünlü orkestralarında görev alan uzman sanatçılardan oluşuyor.



Ariel Zuckermann yönetimindeki orkestra konserde, keman virtüözü Alina Pogostkina'ya eşlik edecek.



- Sabah ve Günbatımı konserleri



'14. Bodrum Müzik Festivali' kapsamında 5-6 Ağustos 07.00'de Şevket Sabancı Parkı'nda düzenlenecek konserlerde de Gümüşlük Festivali Akademisi'nin ustalık sınıflarına katılarak, başarılı bulunan genç sanatçılara yer verilecek.



Ayrıca, 5-8 Ağustos arası her gün 19.00'da D-Marin Turgutreis Amfitiyatro fizy Sahnesi'nde gerçekleştirilecek olan Günbatımı Konserleri'nin ilkinde, keman virtüözlerinden Sevil Ulucan ve viyolonsel sanatçısı Hillel Zori, müzikseverlere Ravel, Bartok ve Halvorsen'ın eserlerini kapsayan bir dinleti sunacak.



Günbatımı Konserleri'nin ikincisinde, keman sanatçısı Erman Türkili, viyolonselci Çağ Erçağ ve piyanistliğiyle sahnede olacak İbrahim Yazıcı, katılımcılarla bir araya gelecek. Bu konserlerin üçüncüsünde de viyolonsel sanatçısı Dorukhan Doruk ve Gülru Ensari, sonuncusunda ise Veriko Çumburidze, Camille Thomas ve yine Gülru Ensari aynı sahneyi paylaşacak.



- Gece konserleri



Festivalin Gece Konserleri, 6 Ağustos 23.15'te The Marmara Bodrum'un mekan sponsorluğunda gerçekleşecek 'Güz Şarkıları' ile başlayacak.



Fazıl Say'ın, Nazım Hikmet, Can Yücel, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Behçet Aysan, Ahmed Arif ve Attila İlhan gibi ünlü şairlerin ait unutulmaz şiirlerini bestelediği 'Güz Şarkıları' albümü, Güvenç Dağüstün, Ece Dağıstan, Volkan Hürsever, Ediz Hafızoğlu, Gürtuğ Gök, Derya Türkan ve Hakan Güngör tarafından seslendirilecek.



Gece Konserleri'nin üçüncüsünde piyanist Vikingur Olafsson, 20. yüzyılın tanınan bestecisi Philip Glass'ın 80'inci yaşı için 'Philip Glass: Piano Works' albümünden bir seçkiyle, 8 Ağustos 23.15'te The Marmara Bodrum'da dinleyicilerle buluşacak.



Geçen yıl ilk defa yapılan Saffet Emre Tonguç rehberliğindeki 'Bir Bodrum Hikayesi' etkinlikleri, Bodrum'un tarihi mekanlarında, klasik müziğe dair söyleşiler ve hikayeler ile bu yıl da devam edecek. Etkinlik kapsamında 6 ve 7 Ağustos 18.30'da dünyanın 7 harikasından biri olan Bodrum Mozole Anıt Müzesi'nin kazı alanında gerçekleşecek.



- 'Sinemada Müzik' gösterimleri



Festival kapsamında 'Sinemada Müzik' başlığı altında 'Suyun Sesi', 'İngiltere Benim', 'En Karanlık Saat' ve 'Güz Sanatı' filmleri, 5 - 8 Ağustos tarihleri arasında her gece saat 23.00'de D-Marin Turgutreis'te bulunan Cinemarine'de gösterilecek.



'Bodrum Müzik Festivali' bu yıl ayrıca, 'İstanbul Müzik Festivali' ile işbirliğine giderek, piyanist Gülsin Onay ve film yönetmeni Murathan Özbek'in yer aldığı 'Yolda' adlı çok disiplinli projeye de imza atacak.



Festivalde, uluslararası müzik kariyeriyle tanınan, dünyanın en önemli orkestraları ve şefleriyle başarılı konserlere imza atan ve Ahmed Adnan Saygun eserlerinin dünyaya tanıtılmasında öncülük eden Onay'a 'Onur Ödülü' takdim edilecek.



Kaynak : AA