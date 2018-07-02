Süleymen Soylu: Kişisel tehdidim olmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘CHP'lileri şehit cenazelerinde protokole almayın” talimatı ile ilgili açıklama yaptı. Soylu, ”Terörle flört etmek kabul edilebilir değil” dedi.



SOYLU, CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Soylu, ”CHP'lileri şehit cenazelerinde protokole almayın” talimatı ile ilgili açıklama yaptı. Soylu, ”Terörle flört etmek kabul edilebilir değil” dedi. İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin HDP gibi bir partiyi Meclis'e taşıdığını da söyledi.



'CHP, HDP GİBİ BİR PARTİYİ MECLİS'E TAŞIDI'



CHP İl başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması talimatı sorusuna Soylu şöyle cevap verdi: 'CHP lideri sürekli istifamı istiyor. Şimdi bakın, Türkiye terörle mücadele ediyor. Ama terörle mücadelenin en önemli meselesi toplumsal destektir. Toplumsal destek var. Terör örgütüne herhangi bir desteği özellikle kendi sınırlarımız içinde yapmamalıyız. Terörle mücadeleyi eksiksiz götürmek zorundasınız'.



Soylu açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:



Terörle mücadelede birlik duruşu bekliyoruz. AİHM de teröre sessiz kalmayı kabul etmiyor. Biz artık saldırıyı beklemiyoruz.



CHP il başkanları şehit cenazelerine gelmesin dedim, peki niçin bu arkadaşımızın katlinde susuyorlar. Bunun neresi iç savaş çağrısı, bu bir tedbir. Şimdiden sonra varsın gitsinler cenazeye.



PKK'ya moral vermeyi CHP tabanı kabul etmez. PKK ile HDP'yi ayrı görmek bir yanılsamadır.



O sabah o olay oldu ve Buldan'ı aradım. Kişisel tehdidim olmadı. Ama HDP ve PKK konusunda fazlasını söyledim. Kendileri adına çizilmiş çizginin dışında bir irade ortaya koymaları mümkün değildir.

