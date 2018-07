Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın Filistin isyanı

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, Türkiye'yi İsrail'e şikayet eden Filistin'e isyan etti.



Filistin'e yönelik tepkisini bugünkü köşe yazısında ortaya koyan Turan, 'Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki etkisi artıyormuş ve bu da Filistin'i huzursuz ediyormuş! Demek ki Filistinliler de öyle! Zavallılar! İsrail'den yedikleri dayakları pek sevmişler demek ki! Tek koruyucuları olan Türkiye'yi şikâyet ediyorlar! Hay kafalarına şaşayım!' ifadelerini kullandı.



İşte Rahmi Turan'ın yazısının o bölümü:



“ACIMA YETİME…”



Dünyanın şu garip haline bakın!

Filistin, Türkiye'yi İsrail'e şikâyet etmiş!

Güler misiniz, ağlar mısınız?

Türkiye'ye şükranlık duyması gereken Filistin vefasızlık örneği sergiliyor.

Filistinliler yıllardır İsrail'den dayak üstüne dayak yiyor, İsrail askerleri Filistinlileri acımasızca öldürüyor!

Dünya bu vahşete sessiz kalıp, çıkarcı Amerika da İsrail'in yanında yer alırken, Filistin'i savunan, çaresiz insanlara yardım eden tek ülke Türkiye…

Hal böyleyken Filistin ne yapıyor?

Türkiye'yi şikâyet ediyor? Kime? Kendisine her türlü kötülüğü yapan İsrail'e…

Hani “Besle kargayı, oysun gözünü” denir ya… Bu davranış da öyle!



* * *



Neden şikâyetçi Filistin?

Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki etkisi artıyormuş ve bu da Filistin'i huzursuz ediyormuş!

Doğu Kudüs'ü ziyaret eden Türklerin sayısı her geçen gün fazlalaşıyor, kutsal mekân Mescid-i Aksa çevresindeki protestolara katılan Türklerin sayısının artmasından ve bölgede Türk vatandaşlarının sürekli emlak satın almasından tüm Filistinliler rahatsızmış!

Bu nedenle Filistin yönetimi, Doğu Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail hükümetine:

“Türkiye Kudüs konusundaki duruşuyla Arap ve Müslüman dünyasında etkisini artırmak istiyor. Buna fırsat vermeyin!” demiş.

İsrail de Filistin'in şikâyet ettiği çok sayıda Türk vatandaşını gözaltına alıp sınır dışı etmiş!



* * *



Hani bir lâf vardır:

“Acıma yetime, bıçak dayar gerine” derler…

Demek ki Filistinliler de öyle! Zavallılar! İsrail'den yedikleri dayakları pek sevmişler demek ki! Tek koruyucuları olan Türkiye'yi şikâyet ediyorlar! Hay kafalarına şaşayım! Kaynak : Beyaz Gazete Özel