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'Sinan Oğan Türkiye'de Pegida tarzı ırkçılğın temsilcisi'

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, Suriyelileri hedef gösteren MHP eski Milletvekili Sinan Oğan için, 'Sinan Oğan Türkiye'de Pegida tarzı ırkçılğın temsilcisi' ifadesini kullandı.

Güncel / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
'Sinan Oğan Türkiye'de Pegida tarzı ırkçılğın temsilcisi'

Sinan Oğan, Türkiye'de çıkarılmak istenen kanlı kaos planlarını devreye sokanlarla aynı içerikte mesaj yayınladı.

Sinan Oğan Twitter'den yayınladığı mesajında Tarsus'ta Suriyelilerin bir eczaneye saldırdığını ileri sürdü. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Tüm bu yaşananlarla ilgili Sinan Oğan'ın attığı bir tweet ise tepki çekti. Oğan, olayı Suriyelilerin gerçekleştirdiğini ileri sürerek, Türkiye'deki Suriyelileri hedef gösterdi. Hem olayla ilgili yapılan incelemelerde hem de eczane çalışanın açıklamalarıyla Sinan Oğan'ın bu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ECZANA ÇALIŞANINDAN DA YALANLAMA

Tarsus'ta olayın yaşandığı eczanede çalışan Müzeyyen Çiftçi isimli bir kişi de yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ı yalanladı. Çiftçi, saldıran grubun Suriyeli olmadığı vurguladı.

'HAYSİYET CELLADI'

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, Suriyelileri hedef gösteren MHP eski Milletvekili Sinan Oğan için, 'Sinan Oğan Türkiye'de Pegida tarzı ırkçılğın temsilcisi' ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Uğur, Oğan'a, 'Sinan Oğan Türkiye'de Pegida tarzı ırkçılğın temsilcisi. Suriyeliler hakkında sürekli yalan haberler yayarak toplumda kanlı saldırılar başlatmak ve bundan nemalanmak isteyen bir haysiyet celladı kendisi. Bilin ve yazdıklarına itibar etmeyin. Her açıklaması yalan çünkü' diyerek tepki gösterdi.


 Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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