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Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu!

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2018 Pazar 20:17
Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu!

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi'ndeki Ayvalık Barajı'nda piknik yapan Emre Tekerek (20) serinlemek için baraj göletine girdi.

Bir süre sonra Tekerek'in gözden kaybolduğunu fark eden yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri yaptıkları arama sonucunda ulaştıkları Tekerek'in cansız bedenini göletten çıkardı.

Ceset Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak : AA

Büyükşehir BelediyesiKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiJandarma


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