Samsung telefon kullananlara kötü haber

Facebook, 30 Haziran'dan itibaren 2012 ve 2014 arasında piyasaya sürülen Samsung Android telefonlarda bulunan Galeri, Takvim ve Brifing eklentisine olan bağlantı ve desteğini kesecek. Yani bu uygulamalarla Facebook verilerine erişmek mümkün olmayacak. Etkilenen işletim sistemi sürümleri arasında KitKat, Lollipop ve Marshmallow bulunuyor. Etkilenen telefon modelleri ise Galaxy S4, Galaxy Note 4 ve Galaxy Tab S olarak sıralandı.



Bu değişiklik şu anlama geliyor; eski Samsung telefonların yerel sosyal uygulamaları ile Facebook arasındaki bağlantı 30 Haziran'da sona erecek. Eğer Facebook galerinize, takviminize ya da diğer bilgilerinize yukarıda listelenen cihazlardan erişmek isterseniz, bunu direkt olarak Facebook ya da Facebook Lite uygulamasından ya da web tarayıcısından yapmanız gerekecek. 30 Haziran'dan önce indirdiğiniz verilere bu eski uygulamalardan her zaman erişebilirsiniz, ancak bu tarihten sonra Facebook ile bağlantı kesileceği için herhangi bir veri alışverişi mümkün olmayacak.



Nougat ve Oreo'lu Samsung telefon ve tabletler bu değişiklikten etkilenmeyecek, ama Samsung'un kendisi zaten Facebook uyumluluğunu birkaç yıl önce sona erdirmişti. Yenilikten etkilenecek olan kullanıcılar büyük ihtimalle Samsung tarafından bir duyuru ile uyarılacaktır.