Muharrem İnce'den o iddiaya çok sert tepki

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazıda Muharrem İnce'nin seçim gecesi kendi ekibi tarafından kaçırıldığını ve susturulduğunu iddia etmişti.



İSPAT EDEMEZSEN ALÇAKSIN, NAMUSSUZSUN, ŞEREFSİZSİN!



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce Fuat Uğur'a yazdıklarını ispat etmezsen 'alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin' dedi.



SENİN GİBİ ALÇAKLAR HAVLADIKÇA MÜCADELE AZMİM ARTACAK



İnce, Fuat Uğur için senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır ifadelerini kullandı.



İşte Muharrem İnce'nin yaptığı o açıklama;



Fuat Uğur denen gazeteci bozuntusu seçim gecesi ile ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin! Senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır. — Muharrem İNCE (@vekilince) 2 Temmuz 2018