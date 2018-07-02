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Muharrem İnce'den o iddiaya çok sert tepki

Muharrem İnce kendisi için "seçim gecesi yakınları tarafından kaçırıldı" iddiasında bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert tepki gösterdi.

Siyaset / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:00
Muharrem İnce'den o iddiaya çok sert tepki

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazıda Muharrem İnce'nin seçim gecesi kendi ekibi tarafından kaçırıldığını ve susturulduğunu iddia etmişti.

İSPAT EDEMEZSEN ALÇAKSIN, NAMUSSUZSUN, ŞEREFSİZSİN!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce Fuat Uğur'a yazdıklarını ispat etmezsen 'alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin' dedi.

SENİN GİBİ ALÇAKLAR HAVLADIKÇA MÜCADELE AZMİM ARTACAK

İnce, Fuat Uğur için senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır ifadelerini kullandı.

İşte Muharrem İnce'nin yaptığı o açıklama;

'Muharrem İnce gerçekten de kaçırıldı' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fuat UğurMuharrem İnceTürkiye


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