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Mide bulandıran olay! 6 yaşındaki erkek çocuğa....

Kayseri’nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, olayı duyan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adliye önünde toplandı.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2018 Pazar 18:12
Mide bulandıran olay! 6 yaşındaki erkek çocuğa....
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Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 44 yaşındaki sapık gözaltına alınırken, olayı duyan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adliye önünde toplandı.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARI GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

44 yaşındaki H.D.'nin, İlçe Devlet Hastanesi arkasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.




VATANDAŞLAR ADLİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI

Yapılan ihbar sonrasında zanlı H.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar tepki göstermek için ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Tepkili vatandaşlar daha sonra ilçe Adliye Binası önünde toplandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI

Zanlı H.D. hakkında başlatılan soruşturma sürerken, güvenlik güçleri de ilçe adliyesi önünde bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kaynak : İHA

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