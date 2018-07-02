Metiner'den Kılıçdaroğlu'na salvolar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edecek misiniz? sorusuna 'bir diktatörün nesini tebrik edeceğim' demişti.



Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine çok sert tepki gösterdi. Metiner Kılıçdaroğlu'na 'Bu kafayla sittin sene iktidar olamazsın!' dedi.



İşte Metiner'in yazısındaki o bölüm;



Kılıçdaroğlu artık şunu öğrensin:



Serbest ve demokratik seçimin olduğu hiçbir ülkede sandıktan diktatör çıkmamıştır.



Diktatörler ya sandığa gitmezler ya da biçimsel sandık oyunlarıyla kendilerini seçtirirler.



Diktatörlerin ülkesinde demokrasi yoktur.



Diktatörü devirmeye çalışan muhalefet partilerine yer yoktur.



Ne serbest ve özgür seçimler vardır, ne de demokratik bir muhalefet.



Açık oy gizli tasnif sistemine dayalı bir sandık rejiminde diktatörlük eleştirisinin bir anlamı olabilir. Ancak bütün bir dünyanın gözü önünde ve her türlü denetime açık bir şekilde yapılan bir seçimden sonra diktatörlük bahsini açmak dahi abesle iştigaldir.



Türkiye gibi ülkelerde iktidar ikna ile mümkündür.



Kılıçdaroğlu'nun ikna sorunu var anlaşılan.



Bu kafayla sittin sene iktidar olamaz.



Halkın hür iradesiyle seçtiği bir lidere “diktatör!” demek en başta halka saygısızlıktır.



Doğru, diktatörler tebrik edilmez, eyvallah.



Ama Erdoğan halkını ikna ederek, dahası halkının gönlüne girerek her seçimi kazanan bir demokratik başkandır; süngüyle kendisini seçtiren bir diktatör değil!



Madem diktatörler tebrik edilmez diyorsun, o zaman Suriye ve Mısır diktatörlerinin saraylarında ne yapmaya gittin diye sormazlar mı?



Kılıçdaroğlu kendi siyasi tahtını İnce'ye kaptırmamak veya yenilgilerinin üstünü örtmek için toplumu kutuplaştıran ve demokratik siyasetin köküne kibrit suyu döken gerilim ve çatışma dilinden uzak durmalı artık.



Aksi takdirde kaybeden hep kendisi olur.



Türkiye'yi germeye hiç kimsenin hakkı yok.



Bırakın da toplum olarak rahat ve huzurlu bir hava soluyalım artık.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel