USD (Alış - Satış) : 4,62 - 4,63 EURO (Alış - Satış) : 5,38 - 5,39

Leyla'nın amcası: İdam istiyoruz

Ağrı'da ölü olarak bulunan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir "idam istiyoruz" dedi.

3. Sayfa / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:44
Leyla'nın amcası: İdam istiyoruz

Ramazan Bayramı'nın 1. günü Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir çarpıcı açıklamalar yaptı.

"HADIM, HAPİS İSTEMİYORUZ"

CNN Türk yayınına bağlanan Yusuf Aydemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Askeriye müdahale etti. Biz de detayları bilmiyoruz. Bugün mü bırakmışlar bilmiyoruz. Aile perişan. Hadım, hapis falan değil idam istriyoruz. Kim olursa olsun. Bir kişi idam edilirse böyle bir şey olmaz. Bu kız kaçırılıp, sonradan atılmış. Annesi ve babası şu anda perişan."

Ramazan BayramıBezirhane


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı