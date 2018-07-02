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Kırıkkale Başsavcısı görevden alındı... Alaattin Çakıcı ayrıntısı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

Yaşam / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:32
Kırıkkale Başsavcısı görevden alındı... Alaattin Çakıcı ayrıntısı

HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaaddin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlattı.

Kurul, Bayrakdar'ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verdi.

Bayrakdar'ın yerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz getirildi. Ayaz'dan boşalan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına, daha sonra atama yapılacağı öğrenildi.

Kaynak : İHA

CumhuriyetCumhuriyet Savcısı


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