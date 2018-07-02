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Kayıp üniversiteli gencin cesedini kadavra köpeği 'Melo' buldu

İçel’den 28 Mayıs’ta evinden çıktıkta sonra Adana’da kaybolan üniversite öğrencisi genç, kadavra köpeği "Melo" tarafından ormanlık alanda asılmış halde bulundu

3. Sayfa / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:28
Kayıp üniversiteli gencin cesedini kadavra köpeği 'Melo' buldu
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Alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan 24 yaşındaki Yusuf Özcan, 28 Mayıs'ta İçel'deki evinden çıkıp Adana'ya geldi. O günden sonra bir daha öğrenciden haber alamayan Ailesi, Özcan'ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuru yaptı. Üniversiteli gencin bulunması için Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kurulan özel ekip sabah saatlerinde gencin en son görüldüğü yerde arama başlattı. Aramaya 200 polis, 100 komando, AKUT ve AFAD görevlileri katılmış ormanlık alanı taramaya başlamıştı. Arama çalışmalarına iki kadavra iki de iki de iz sürme köpekleri katılmıştı. Öğleden sonra saat 13.30 gibi arama çalışmalarını ormanlık alanda karşı tepeye çeviren ekipler burada sonucu gitti. Kadavra köpeği Melo ormanlık alanda yukarı doğru ilerledikçe tepki vermeye başladı.

Polis özel eğitimli köpeğin tepki verdiği yere doğru gidince önce taş üzerinde bir sandalye daha sonrada ağacın dalına kendini asmış halde genci buldu. Polis hemen olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Şahsın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Ayrıca gencin kaybolduğu gün 28 Mayıs'ta kendini astığı bu nedenle aya tarafının kemirgen hayvanlar tarafından yendiği görüldü.

Polis olay yerinde çalışmalarına devam ederken, gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak. Kaynak : İHA

Olay Yeri İncelemeÇukurova ÜniversitesiEmniyet MüdürüAdana Emniyet MüdürlüğüAdli Tıp Kurumu


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