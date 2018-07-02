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'Kanlı Viraj' Yine Kana Bulandı! 3 Ölü, 16 Yaralı

İçel’de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

3. Sayfa / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:03
'Kanlı Viraj' Yine Kana Bulandı! 3 Ölü, 16 Yaralı
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Edinilen bilgiye göre, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu 33 MN 180 plakalı minibüs, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy yolundaki 'kanlı viraj' olarak bilinen bölgede kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.,

Ölenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suriyeli tarım işçilerinin sabahın erken saatlerinde kiraz toplamak için Arslanköy'e gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.


Kaynak : İHA

TarımArslanköyHastane


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