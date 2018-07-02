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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:00
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
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Kahramanmaraş'ta tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunun Beşoluk mevkisinde, Alparslan Bulut'un kullandığı 46 LB 907 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 37 PU 437 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Bulut ile otomobilde bulunan Hakan (3), Hatice (37) Bilge (2) Selcan Bulut ve Kayra Hakan Subaşı yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Bulut'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaynak : AA

SubaşıKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi112 Acil Servis


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