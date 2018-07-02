İsyan etti! Adam kendi karısının yanında...

Ömür Varol'la Beyaz Gazete programını sunan Ömür Varol küçük Eylül'ün katledildiği korkuç olay üzerinden açıklamalarda bulundu.



Sokakta şahit olduğu çirkin bir olayı izleyiciye aktaran Varol halkın idam istediğini ifade etti.



Ömür Varol şunları söyledi;



ADAM KENDİ KARISININ KIZININ YANINDA ÖNÜNDEKİ KADINI SÜZÜYOR!



Sokakta bizzat şahit olduğum görüntü; adamın yanında kendi karısı ve kızı var önünden yürüyen başkasının karısını kızını süzüyor tepeden tırnağa...



Her taraf manyak dolu ve adama baktığınız zaman sapık felan demezsiniz. Bu hale geldik.



Kimyasal hadım düzenlemesi var bu suçla ilgili hükümet ondan bahsediyor ama halk idam diyor. İdam da riskli bir mevzu idam yıllar önce kaldırıldı.. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen Türkiye ekonomik anlamda darda olan Türkiye idamı getirirse neler olabilir? İki ucu kirli değnek aslında... Kaynak : Beyaz Gazete Özel