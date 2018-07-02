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İPSOS'dan seçim sonrası skandal anket

24 Haziran seçimlerinin ardından CNN Türk’e özel hazırlanan Ipsos Seçmen Anketi açıklandı.

Güncel / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:41
İPSOS'dan seçim sonrası skandal anket
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IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırma seçmenin karar verme sürecine ışık tutup oy tercihinde etkili olan unsurları tespit etmeyi amaçlarken anket ilk kez Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kamuoyuna açıklandı.

Ankette eğitim seviyesi düşük seçmenlerin çoğunun Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğine yer verilerek Ak Parti ve Erdoğan'a oy veren seçmen yine aşağılandı.

İşte o anket;



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Tarafsız Bölge


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