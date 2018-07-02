Alınan bilgiye göre, Kulaoğlu dün, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu teknesiyle Kartal sahilinden denize açıldı. Bir süre sonra su alan teknesini tamir etmek için suya atlayan Kulaoğlu, gözden kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, teknedeki kadın ve çocuğu kurtarırken, Kulaoğlu'nu da arama çalışması başlattı.



CESEDİNE ULAŞILDI



Dün bulunamayan Kulaoğlu'nu arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Arama çalışmalarının başlamasının ardından Kulaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

