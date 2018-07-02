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Denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Kartal'da dün su alan teknesini tamir etmek için denize atlayan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

3. Sayfa / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:54
Denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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Alınan bilgiye göre, Kulaoğlu dün, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu teknesiyle Kartal sahilinden denize açıldı. Bir süre sonra su alan teknesini tamir etmek için suya atlayan Kulaoğlu, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, teknedeki kadın ve çocuğu kurtarırken, Kulaoğlu'nu da arama çalışması başlattı.

CESEDİNE ULAŞILDI

Dün bulunamayan Kulaoğlu'nu arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Arama çalışmalarının başlamasının ardından Kulaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

Deniz Polisi


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