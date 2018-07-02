USD (Alış - Satış) : 4,56 - 4,57 EURO (Alış - Satış) : 5,31 - 5,32

Cübbeli'den Eylül açıklaması...

Ahmet Mahmut Ünlü tecavüz suçu için idam cezasının getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güncel / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:16
Cübbeli'den Eylül açıklaması...

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Polatlı'da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara hakkında açıklamalarda bulundu.

İDAM GETİRİLMELİ

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, tecavüz suçu için idam cezası getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kur'an'dan bazı örnekler veren Ünlü 'Eylül yavrumuza Rabbimizden yüksek dereceler, âilesine de sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl niyâz ediyorum' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ahmet Mahmut ÜnlüTecavüz Mağduru


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı