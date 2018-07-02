Cübbeli'den Eylül açıklaması...

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Polatlı'da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara hakkında açıklamalarda bulundu.



İDAM GETİRİLMELİ



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, tecavüz suçu için idam cezası getirilmesi gerektiğini ifade etti.



Kur'an'dan bazı örnekler veren Ünlü 'Eylül yavrumuza Rabbimizden yüksek dereceler, âilesine de sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl niyâz ediyorum' dedi.



Bebek tecavüzcüsü ve kâtili olan kişiye had cezası uygulanıp idam edilse Rasûlüllâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in “Dünyada tatbik edilen (çocuk tecavüzcülerini öldürmek gibi) bir had cezası kullar için kırk gece (bereketli) yağmura kavuşmalarından daha hayırlıdır” (Nesâî, 8/76) — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 1 Temmuz 2018

müjdesine nâil olurduk ve dünyayı böyle bir mel‘undan temizleyerek nice şerlerden kurtulurduk. Daha neler yaşayacağız da Rabbimizin: “Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır” (el-Bakara, 179) âyet-i kerîmesinde vaat edilen maddî mânevî hayatları kazanmaya çalışacağız. — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 1 Temmuz 2018

Rabbinin kitâbının hükümlerini tatbik etmeyen bir milletin ne canları, ne malları, ne ırzları, ne de çocukları güvencede olamaz! Rabbimizden daha ziyade acıyan olmadığına göre Kur’an hükümleri bize gönderilerek bize acındığımızın ne zaman farkında olacağız?! — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 1 Temmuz 2018