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Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da ölü bulunan Leyla Aydemir'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncel / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:12
Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN TÜRK yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. 

Ağrı'da cansız bedeni bulunan18 gün sonra bulunan 3,5 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin Soylu, "Hepimizin başı sağolsun, bizim ümidimiz canlı bulmaktı. Leyla'nın bulunduğu yer bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Arkadaşlarımız ya biz görmedik, ya da çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağı geldi dediler. İlk belirlemelere göre, 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre Allah muhafaza bir tecavüz yok. İlk belirlemelere göre, sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var. Leyla'nın vücusunda çok ufak bir darp izi var" dedi.

Kayıp kız Leyla'nın cansız bedeni burada bulundu. Kayıp kız Leyla'nın cansız bedeni burada bulundu. Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

Süleyman Soylu


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