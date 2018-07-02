Bakan Soylu: Leyla'da ilk belirlemelere göre tecavüz yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN TÜRK yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.



Ağrı'da cansız bedeni bulunan18 gün sonra bulunan 3,5 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin Soylu, "Hepimizin başı sağolsun, bizim ümidimiz canlı bulmaktı. Leyla'nın bulunduğu yer bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Arkadaşlarımız ya biz görmedik, ya da çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağı geldi dediler. İlk belirlemelere göre, 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre Allah muhafaza bir tecavüz yok. İlk belirlemelere göre, sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var. Leyla'nın vücusunda çok ufak bir darp izi var" dedi.