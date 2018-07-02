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Asıl yaz şimdi başlıyor!

Sağanak ve dolu yağışıyla geçen Haziran ayının ardından bunaltıcı sıcaklar geliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcakları Güneydoğu'da 40 derecenin üzerini görecek.

Yaşam / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:27
Asıl yaz şimdi başlıyor!

Bir haftadır yağışların etkisinde olan İstanbul'u sıcak günler bekliyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının 31-34 dereceler aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yarından itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Yurdun büyük kesiminde 30 derece ve üzerinde ölçülmesi beklenen sıcaklıkların Güneydoğu'da 40 derecenin üzerini göreceği tahmin ediliyor.

Sadece Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış beklenirken, Orta Karadeniz'de de yağışların çarşamba günü itibariyle sona ermesi bekleniyor.

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