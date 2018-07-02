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AK Parti Sözcüsü Ünal: Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: 'Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil'.

Siyaset / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
AK Parti Sözcüsü Ünal: Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi söz konusu değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarını yalanladı.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği yönünde, özellikle basında iddialar yer aldığını belirtti.

'Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.' ifadesini kullanan Ünal, 'Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz.' dedi. Kaynak : AA

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