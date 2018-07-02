Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

ğrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde bulundu.



Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre minik Leyla'nın cansız bedeni Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.



YÜZÜNDE DARP İZLERİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR



Dün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün aranmasına rağmen bulunamamasının nedeni olarak küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığı düşünülüyor.



Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.



Öte yandan, Leyla'nın cansız bedeni kaybolduğu köyün 3 kilometre uzağında bulundu.







Jandarma, AFAD, UMKE, Kızılay ve arama kurtarma ekipleri, günlerce metruk binalarda, tarlalarda ve sazlıklarda Leyla'yı aradı. Bakılan yerlerin üzerinden defalarca geçildi. Köyde başlatılan çalışmalar köy dışına kadar taştı.



İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan özel ekip, Leyla'yı aramak için seferber oldu. Sadece görevliler değil, çalışmalara Batman'dan gelen 5 kişilik gönüllü avcı ekibi de katıldı. Dere yataklarında ipucu aradılar. Bugün ise minik Leyla'dan acı haber geldi.



Leyla'nın Dedesi, torununun bulunması için 300 bin lira ödül koymuştu. Cumhuriyet Savcılığı da Leyla'nın 5 halasının ifadelerine başvurmuştu.







