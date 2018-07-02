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Adalet Bakanı Gül'den Eylül cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül, küçük Eylül'ün öldürülmesine ilişkin, "Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır." dedi.

Güncel / 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
Adalet Bakanı Gül'den Eylül cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur.' ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, şöyle devam etti:

'Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir.'

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