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YKS heyecanı ikinci gününde devam ediyor

Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 2’inci gününde devam ediyor.

Eğitim / 01 Temmuz 2018 Pazar 10:52
YKS heyecanı ikinci gününde devam ediyor
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Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmek için ter döktüğü YKS dün başladı.

Dün erkenden sınav merkezlerine gelerek YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren adayların heyecanlı maratonu bugün de devam ediyor. Adaylar, bugün de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmek için sınav merkezlerine geldi. Aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gelen adaylar yapılan kontrolün ardından sınav merkezlerine girerken, aileler de dışarıda beklemeye başladı.

İstanbul Üniversitesinde de sınava girecek olan adaylar, yapılan kontrolün ardından sınav merkezine alındı. Sınava geç kalan bir öğrenci, "Kimseyi suçlamaya gerek yok. Kurallar her yerde yazıyor zaten. Kimliğimi unutmuştum, 3 dakikayla giremedim" dedi.

Alan Yeterlilik Testi sınavı saat 10.15’te başladı.

Bu oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere toplam dört alt testten oluşan bir kitapçık verilecek. Her testten 40’ar soru olmak üzere toplam 160 sorudan oluşacak sınav, 180 (3 saat) dakika sürecek. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise bugün saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Kaynak : İHA

Fen BilimleriTürk Dili ve EdebiyatıMatematikYabancı Dil


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