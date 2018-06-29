Tuğrul Selmanoğlu'ndan Cem Özdemir'e yanıt

Almanya, Dünya Kupası'ndan elenmesinin şokunu halen üzerinden atlatamadı.



ZDF televizyonunda yayınlanan Markus Lanz'ın programında Dünya Kupası'nda alınan hezimet konuşuldu. Sonucu analiz edenler arasında da Alman Cem Özdemir vardı.

Özdemir alınan sonuca ilişkin kendinden beklenen yorumu yaptı ve 'Almanya'nın elenmesinin nedeni Erdoğan'dır. Mesut ve İlkay ile fotoğraf çekildi ve bu durum milli takım oyuncularının moralini bozdu, bu yüzden iyi oynayamadılar.' dedi.



Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Türker Akıncı'nın moderatörlüğündeki Ne Var Ne Yok programına konuk olan Almanya'da ikamet eden ünlü yazar Tuğrul Selmanoğlu, Özdemir'in bu açıklamalarına yanıt verdi.



'ŞİZOFREN, ORTADA KALMIŞ BİR GARİBAN'



Selmanoğlu, Özdemir için, 'Bu da şizofrenin başka bir boyutu' ifadesini kullandı.



Cem Özdemir'in ciddi psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Selmanoğlu, 'Bunu kendisi de otobiyografisinde anlatıyor zaten. 'Çocukluğumda yaşadığım en güzel şey Alman komşularımızın beni noele davet etmesi' diyor. Anne şevkati, baba sevgisinden bahsetmiyor. Ciddi bir kompleks. Ben onunla karşılaştığımda kendisi bana Türkçe konuştu, ben Almanca cevap verdim. Bana dedi ki; 'Türkçe bilmiyor musun?' Ben de 'Türkçe biliyorum ama Türklerle konuşurum Türkçe'yi.' Ben onu Türk olarak görmüyorum. O asimile olmuş, Almanlaşmaya çalışmış ama Almanlar tarafından da her zaman Türk olarak görülecek ortada kalmış bir gariban' şeklinde konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel