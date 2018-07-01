USD (Alış - Satış) : 4,56 - 4,57 EURO (Alış - Satış) : 5,31 - 5,32

Sıcak Haber : Hırvatistan çeyrek finalde!..

Takla attı doğalgaz borusunu patlattı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2018 Pazar 22:17
Takla attı doğalgaz borusunu patlattı
Video için tıklayın

Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Yukarı Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Savaş İ. idaresindeki 41 AZ 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki doğalgaz borusunu da patladı. Kazayı gören vatandaşlar durum itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar yaralıyı araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve İZGAZ ekipleri patlayan doğalgaz borusuna müdahale etti. Meydana gelen kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü. Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

DeğirmendereDoğalgazPolis EkipleriDireksiyonSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı