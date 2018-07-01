Sandıklı'da patates hasadı başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı bugün itibariyle başladı. Patates söküm işleminin ve satışının 4 ay sürmesi bekleniyor.
İlçede patates sökümü Alagöz köyündeki tarlalarda başladı.
Sökümü yapılan patates büyüklüğüne göre 1, 2 ve 3 numara şeklinde ayrılıyor. 1 numaralı patates 1.5 liraya, 2 numaralı patates 75 kuruşa ve 3 numaralı patates de 50 kuruş civarında satılıyor. İlçede yaklaşık 4 ay sürmesi beklenen patates sökümünün pazarlardaki fiyatlarında düşmesine katkı sağlanması bekleniyor.
Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, 'Şu anda Sandıklı patatesi sökülüyor ve dengelerin oluşacağı pozisyona geldik. Yetiştirdiğimiz patatesler iriliğine göre numaralandırılıyor. İri olan patates 1. sınıf olarak tabir edilen patates tarlada 1.5 liradan başlar. 2 numara patates ise 75 kuruş, 3. sınıf küçük patates de 50 kuruştan satılır. Pazardaki patatesi alan ve tüketen tüketiciler bunun numaralarını bilmez. Büyük 1. sınıf patatesler kumpirliktir ve turistik yerlere gönderilir. Pazarlarda ise genelde 2. ve 3. sınıf patatesler satılır. Pazarda 1. sınıf patatesi çok bulamazsın. Bizim anlatmak istediğimiz şu eğer tarlada yetişen bir mamül 5-6 katına pazarda alıcı buluyor ise bunu çiftçiye yüklemek doğru değildir. Bizim üretim yapmamız gerekli, ne kadar fazla üretim yapar isek ülke ekonomimize katkı sağlarız. Geçtiğimiz yıla oran ile ölçü verilir ise ekimlerde de 4'de 1 oranında azalma var. Bu azalma ister istemez gerçekleşiyor. Çünkü patates önceki sezonlarda para etmediği zaman üretici başka ürünler ekiyor ve ekili alanlarda azalma oluyor. Bizim sezonumuz şimdi başladı.