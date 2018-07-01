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Pişkin savunma! 'Yemeyenin malını yerler'

Mersin’de bir iş yerinden çelik kasa çalan 6 şüpheli önce güvelik kameralarına sonra da polise yakalandı. Zanlıların adliyeye sevki sırasında eski çalışan olduğu öğrenilen bir şahsın, "Buradan gayri meşru arkadaşlara başarılar diliyorum. Yemeyenin malını yerler" demesi herkesi şaşırttı.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2018 Pazar 09:41
Pişkin savunma! 'Yemeyenin malını yerler'
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Edinilen bilgilere göre, İçel Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinden içerisinde 250 bin lira olan bir çelik kasanın çalındığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, iş yeri içerisindeki kameraları incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden hırsızları tespit eden ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen H.Y, S.G, A.B, Y.K.Y, F.F ve Y.E isimli 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerle birlikte, çalınan çelik kasa ve çalınan bir miktar para ele geçirildi.

Yaşanan hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsılık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ofis içerisindeki güvenlik kamerasını fark etmeyen zanlılar, önce kasanın bulunduğu odaya gelerek kasayı bulunduğu yerden çıkardı. Ardından da kasayı palete koyan hırsızlar, palet yardımıyla iş yerinden çıkarak hızla uzaklaştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.Y, S.G, A.B ve Y.K.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yerinin eski çalışanı olduğu öğrenilen hırsızlık zanlısı H.Y, adliyeye sevki sırasında gazetecilere, 'Buradan gayri meşru arkadaşlara başarılar diliyorum. Yemeyenin malını yerler' dedi.

Kaynak : İHA

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