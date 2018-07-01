Mantardan sonları oldu

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çanacık mevkii Samanlı Yaylasında meydana geldi.



Yaylada düzenlenen şenliklere katılan ve orada çadır kuran aynı aileden 4 kişi, çevrede buldukları mantarları yiyerek zehirlendi. Zehirlenen Lütfi Karaçam (69), Erkan Karaçam (46), Rümeysa Karaçam (7) ve Ramazan Karaçam (10) yedikleri mantardan zehirlenerek fenalaştı. Lütfi, Rümeysa ve Ramazan Karaçam olay yerinde hayatlarını kaybederken, Erkan Karaçam ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine götürüldü.







Erkan Karaçam'ın zehirlenmeden önce bir sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf görenleri hüzne boğdu. Mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden Erkan Karaçam'ın sosyal medyasında ailesi ile birlikte 'Çanacık yaylasındayız' başlığıyla paylaştığı fotoğraf, ailenin son karesi oldu. Erkan Karaçam'ın profilinde 'Doğdum, yaşıyorum, öleceğim' yazarken, paylaşılan fotoğraflardan dede ve torunun günler öncesinde hazırlık yaptıkları da görüldü.









Kaynak : İHA