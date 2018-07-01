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İsrail'den Suriye sınırına tank sevkiyatı!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye sınırına tank ve topçu birliklerin sevk edildiği belirtildi. Açıklamada İsrail'in Suriye'deki savaşa müdahale etmeme politikasını sürdüreceği ancak sınırlarını koruyacağı belirtildi

Dünya / 01 Temmuz 2018 Pazar 12:34
İsrail'den Suriye sınırına tank sevkiyatı!

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, İsrail ordusu Suriye sınırındaki birliklerini bugün kuvvetlendirdi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Esed rejimine bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmaların artmasının ardından, sınırdaki birlikleri kuvvetlendirmek amacıyla, bölgeye bu sabah tank ve topçu birlikleri gönderildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cuma günü oybirliğiyle İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki gözlem görevini 6 ay daha uzatma kararı almıştı.

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