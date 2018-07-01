İsrail'den Suriye sınırına tank sevkiyatı!

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, İsrail ordusu Suriye sınırındaki birliklerini bugün kuvvetlendirdi.



Ordudan yapılan açıklamaya göre, Esed rejimine bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmaların artmasının ardından, sınırdaki birlikleri kuvvetlendirmek amacıyla, bölgeye bu sabah tank ve topçu birlikleri gönderildi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cuma günü oybirliğiyle İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki gözlem görevini 6 ay daha uzatma kararı almıştı.



