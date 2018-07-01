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Gölet 3 kişiye mezar oldu

Kilis’te, sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2018 Pazar 22:17
Gölet 3 kişiye mezar oldu
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Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti'ne serinlenmek için giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpınmaya başladı.

Kız çocuklarının suda çırpındığını gören Türk vatandaşı M.K. (58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu. Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ile dalgıçlar tarafından 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı. Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kaynak : İHA

JandarmaSudanSuriye


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