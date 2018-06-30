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Gazze'de patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 30 Haziran 2018 Cumartesi 20:07
Gazze'de patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleşen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, patlamaya neyin sebep olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak : AA

Sağlık BakanlığıGazze


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