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Filistin'de 3 polis hayatını kaybetti

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Cenin kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2018 Pazar 23:08
Filistin'de 3 polis hayatını kaybetti
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Filistin Polisi Sözcüsü Luey Erzikat, akşam saatlerinde Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin kentinde, içerisinde 6 polisin bulunduğu bir aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin ise yaralandığını açıkladı.

Erzikat hayatını kaybedenlerin kimliklerini ise Uday Sawalha, Walid Jawabra ve Samir Muhammed Saleh olarak aktardı. Kaynak : İHA

FilistinCeninBatı Şeria


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