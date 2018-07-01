Filistin'de 3 polis hayatını kaybetti

Filistin Polisi Sözcüsü Luey Erzikat, akşam saatlerinde Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin kentinde, içerisinde 6 polisin bulunduğu bir aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin ise yaralandığını açıkladı.



Erzikat hayatını kaybedenlerin kimliklerini ise Uday Sawalha, Walid Jawabra ve Samir Muhammed Saleh olarak aktardı. Kaynak : İHA