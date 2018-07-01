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Ellerini görünce fark ettiler.... Korkunç ölüm!

Bursa'da bir un fabrikasının buğday silosuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2018 Pazar 13:19
Ellerini görünce fark ettiler.... Korkunç ölüm!
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Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesi 1. cadde üzerinde faaliyet gösteren un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu (42), buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. 


Buğdayları karıştırmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü. Talihsiz işçi çırpındıkça batmaya başladı.

-Video-
Buğday silosunda feci ölüm Bağırarak yardım istemesine rağmen işçinin sesini duyan olmadı. Çırpınarak buğday yığınının içine batan işçi hayatını kaybetti. Bir süre sonra siloya çıkan işçinin arkadaşları buğday yığınlarının üzerinde kalan iki insan elini görünce şok geçirdi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirlerken, itfaiye ekipleri silo içindeki işçinin cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak : İHA

TahkikatBursa İnegöl112 Acil ServisSağlık Ekipleri


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