USD (Alış - Satış) : 4,56 - 4,57 EURO (Alış - Satış) : 5,31 - 5,32

Dede pompalıyla 2 torununu vurdu!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi, 2 torununu av tüfeğiyle yaraladı.

3. Sayfa / 30 Haziran 2018 Cumartesi 20:40
Dede pompalıyla 2 torununu vurdu!
Video için tıklayın

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurugöl köyünde yaşayan 69 yaşındaki Mecit İlhan ile aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan torunları Ali ve Hicabi İlhan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen dede, torunlarına av tüfeğiyle ateş etti.

Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ali ve Hicabi İlhan ile darp sonucu yaralanan dede Mecit İlhan, 112 acil servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önemleri aldı.

Kaynak : AA

Arazi AnlaşmazlığıPolis EkipleriKurugölHastane112 Acil Servis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı