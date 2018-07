Van'ın, İran'la bağlantısının sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 100 milyon liralık yatırım bütçesiyle başlatılan modernizasyon çalışmalarında sona gelindi.



İki yıl önce temeli atılan ve kısa süre içinde açılması beklenen Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanacak turistler ve uluslararası pazarda ticaret yapan iş insanları, son teknolojiyle donatılmış cihazlar sayesinde işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen gümrük kapısında işlemlerin hızlı gerçekleştirilmesi ve kontrollerde etkinliğin artırılması için X-ray araç tarama sistemi, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj, X-ray ünitesi, yolcu salonu ve sosyal donatı alanları bulunacak.







İran'la yaklaşık 300 kilometre sınır hattı bulunan Van'ın potansiyelinin değerlendirilmesi için adeta 'umut kapısı' olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın tamamlanmasıyla kentin, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesi bekleniyor.



Modern mimariyle yenilenen ve son teknolojik sistemlerle donatılan yeni gümrük kapısıyla İran'dan kente gelen turistlerin kapıda oluşturduğu olumsuz görüntülerin ortadan kaldırılması ve Van'ın 100 milyon dolarlık dış ticaret hacminin zamanla bir milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.



- 'Her türlü ithalat ve ihracat yapılabilecek'



Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıköy'ün bölge ve Van açısından önemli bir çıkış noktası olduğunu söyledi.



Van'ın bugüne kadar ülkenin en doğusunda çıkmaz sokak durumunda olduğunu belirten Çiftci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile AK Parti'nin güzel hizmeti olarak Kapıköy'de 100 milyon liralık bütçeyle modernizasyon çalışmalarına başlandığını anlattı.



Bu çalışmanın Van'ı bölgenin önemli çekim merkezi haline getirdiğini vurgulayan Çiftci, şöyle devam etti:



'Bu çalışma İran tarafında da heyecan yarattı ve bölge açısından önemli gelişmeler oldu. Önümüzdeki günlerde açacağız ve burayı ülkemizin batısındaki en büyük kapısı olan Kapıkule ile aynı yetkilerle donattık. Her türlü ithalat ve ihracat rejiminin yapılabileceği kapı haline getirdik. Sonrasında da ÖTV ve KDV'siz akaryakıt verilebilecek bir kapı statüsü kazandırdık. Kapıköy, az sayıda ürünün ithalat ve ihracatı yapılabilirken şu anda her türlü ithalat ve ihracatın yapılabileceği kapı haline geldi.'







Modernizasyonla ticari hareketliliğin yanı sıra turizm akışının da söz konusu olduğunu ve rekor geçişler yaşandığına dikkati çeken Çiftci, bu gelişmelerin bile sınır kapısının Van için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.



Çiftçi, Van'ın dış ticaret hacmini bir milyar doların üzerine yükselttiklerinde bölge ve ülke açısından önemli bir merkez haline geleceğinin altını çizerek, bunun için mücadele edeceklerini dile getirdi.



- 'Van'ın dış ticaret hacmini bir milyar doların üzerine çıkarmalıyız'



Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için birinci ayağın Kapıköy olduğu bilgisini veren Çiftci, 'Burası ülkemizin bölge ülkelerine açılan kapısı olacak. Devamında da OSB içinde lojistik üs kurduğumuzda büyük bir ticari merkez haline gelecek, Vanlılar ve ülkemiz kazanacak. Bakanlık olarak bu çalışmalarımız devam edecek. Bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyelerimizle, bütün dinamiklerimizle kentimizin geleceğine sahip çıkacağız. Huzur ve güven olduğu sürece istikrar olacak ve gelişim sağlanacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.



Kapıköy'e daha önce gittiğinde karşılaştığı manzaralar karşısında üzüldüğünü belirten Çiftci, AK Parti'nin her alanda olduğu gibi bu alanda da başlattığı projeyle Van'ı dünya standartlarında hizmet veren, 24 saat açık tutulan kapıya kavuşturduğunu ifade etti.



Kapının yolcu ve ticari trafiğe açık olacağını belirten Çiftci, şu bilgileri verdi:



'Bir kentte ürettiğiniz ürünleri satamazsınız o kenti geliştirme imkanınız olmaz. Bu, yeni bir açılım oldu. Üretilen ürünlerin gönderilmesi burayı transit ticaretin de merkezi yapacak. Bu, Van, bölge ve ülke ekonomisine kazanımlar sağlayacak. 2017'de Van'da 100 milyon dolarlık dış ticaret hacmimizin olduğunu görüyoruz. Bu, Van için yeterli değil. Bunu bir milyar doların üzerine çıkardığımızda burada ciddi katma değer olacak, gelişme, üretim olacak ve bu kalkınmayı getirecek.'







- 'Kentin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak'



Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva da Van'ın İran'a en yakın kentlerden biri olduğunu, yaklaşık 300 kilometre sınır hattının bulunduğunu her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.



Bu potansiyelin değerlendirilmesi için sınır kapısında modernizasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Takva, şöyle devam etti:



'Modernizasyon çalışmalarıyla artık bir gümrük kapımızın olacağını müjdelemek istiyoruz. Ülkemizin Van'da modern bir gümrük kapısına ihtiyacının olduğunu hep söylüyorduk. Bu talebimiz kabul edildi ve yeni kapının 2016 yılında temelini atmıştık, kısa süre içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni gümrük kapısının devreye girmesiyle İranlı vatandaşları ülkemize girişleri sırasında çok daha iyi ağırlayabileceğimizi düşünüyorum. Taleplerimiz Van ile ilgili değil, ülkemizin geleceğiyle ilgilidir.'



Türkiye'nin Van'da modern bir gümrük kapısına ihtiyacı olduğunu dile getiren Takva, 100 milyon lira yatırım potansiyeline ulaşan kapının kentin ekonomik ve ticari alanda da gelişmesini kısa sürede sağlayacağını vurguladı. Kaynak : AA