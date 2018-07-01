Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin, 'Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız.' ifadelerini kullandı.



Küçük Eylül'ün öldürülmesini 'vahşice bir cinayet' olarak nitelendiren Bozdağ, şunları kaydetti:



'Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim.'



Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Ronaldo'lu Messi'li gönderme



24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını da değerlendirerek Bozdağ, 'Ronaldo kaybetti Portekiz, Messi kaybetti Arjantin elendi. Kılıçdaroğlu 9 defadır maçı kaybediyor takımı bırakmıyor.' diye konuştu.