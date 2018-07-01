6 yaşındaki erkek çocuğa istismar

Kayseri’nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, olayı duyan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adliye önünde toplandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 44 yaşındaki sapık gözaltına alınırken, olayı duyan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adliye önünde toplandı.
ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARI GÖREN VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ
44 yaşındaki H.D.'nin, İlçe Devlet Hastanesi arkasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.