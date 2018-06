Başbakan Binali Yıldırım, özel bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı.



Çankaya Köşkü’nde düzenlenen programda konuşan Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Yunanistan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkelerine sığınan darbeci askerleri serbest bırakması hakkındaki soruyu cevaplayan Yıldırım, “Komşumuz olarak Yunanistan’ın yaptıklarını kabul etmek mümkün değildir. Biz büyük mücadele içerisindeyiz. Bu ülkenin bekasına karşı bir darbeye girişmiş olan, o kadar şehidimizin gazimizin olmasına sebep olan bu FETÖ unsurlarını serbest bırakmak, onlara iyi davranmak, iyi komşuluk ilişkilerine sığmaz. Ama burada da bir kafa karışıklığına sebep vermemek lazım. Yunanistan’la ikili geri kabul anlaşmamız var. Bir de AB ile geri kabul anlaşmamız var. AB ile geri kabul anlaşmamızı iptal etmemiz söz konusu değil. AB ile olan sözümüzdeyiz. Ancak Yunanistan ile artık böyle bir yükümlülüğümüz olmayacak, bu son karardan sonra” diye konuştu.



Kuzey Irak içlerinde yürütülen operasyonlardaki son durum hakkında açıklama yapan Yıldırım, “Bizim FETÖ’yle, PKK’yla, onun uzantısı YPG / PYG ile DEAŞ’la mücadele eden, bu üç terör örgütüyle mücadele eden başka ülke yok. Biz son iki yılda terörle mücadelede bir konsept değişikliğine gittik. Savunma esaslı değil, taarruz esaslı bir mücadele yöntemi seçtik. Bununda sonuçlarını gördük. Ben gittiğim Doğu, Güneydoğu illerinde bunu görüyorum. İnsanların üzerinde terörün baskısı kalkmış. Özgüvenleri artmış, bayraklarını dalgalandırıyorlar, sürülerini yaylarında otlatıyorlar, yani müthiş bir heyecan, geleceğe yönelik müthiş bir beklenti gördüm” ifadelerini kullandı.







Cerablus’tan Afrin’e kadar bu bölgedeki bütün terör unsurlarının temizlendiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:



“Fakat Fırat’ın doğusunda sorunumuz devam ediyor. Şimdilik Fırat’ın doğusundan Irak’a kadar olan bölgeyi bir kenara bırakalım. Münbiç meselesini malum Amerika ile görüşüyoruz. Ama Kuzey Irak’taki olay yeni değil. Yılardır biz terörde büyük sıkıntıyı Kuzey Irak’ta yaşıyoruz. Çünkü Irak merkezi hükümeti zaman zaman kendi iç meselelerine daha çok yoğunlaştığı için bölgedeki PKK faaliyetlerine karşı önlem almakta zorlanıyor. Özellikle hatırlayın Kerkük’te, Musul’da olup bitenleri. Önce PKK, sonra DEAŞ’ın orada yaptıklarını. Bütün güçlerini de DEAŞ’ı yok etmeye harcadılar. Dolayısıyla oradaki PKK yapılanması konusunda fazla bir katkı sağlayamadılar. Biz de tabi ki terörden vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek, can ve mal güvenliğini sağlamak için hudut ötesi sıcak takipte yapıyoruz.”



TSK 30 KM İÇERİ GİRDİ



Sınır ötesindeki terörle mücadele çalışmalarının farklı bir modelle ele alındığını açıklayan Yıldırım, Suriye’de uygulanan modele benzer bir uygulamanın Kuzey Irak için devreye sokulduğunu belirterek, “Kuzey Irak sınırlarımızın 30 kilometre derinliğinde, 300 kilometre karelik bir alanda silahlı kuvvetlerimiz konuşlandı. Yani içerilerden, daha derinlerden gelecek terör faaliyetlerini, teröristleri etkisiz hale getirmek için faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yani bunu havadan yapıyorduk ama karadan ilk defa PKK sahada yok etmeye yönelik ciddi bir adımdır” dedi.



TERÖR NEREDEN GELİYORSA VURURUZ



Terör tehdidi nereden geliyorsa, Türkiye’nin oraları hedef alacağını aktaran Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Bunun ötesi Kandil’de olabilir, Sincar’da olabilir. Bizim için neresi olduğundan önemi yok. Tehdit neredeyse, terör nereden bize zara veriyorsa oralar bizim için hedeftir. Tabi biz bunu komşu ülkelerimizle beraber yapmayı tercih ederiz ve defalarca da bu konuda görüşüyoruz. Onlar da bu konuda isteksiz değil. Yapmak istiyorlar da. Ancak ellerindeki imkanlar, içinde bulundukları şartlar, her zaman buna elvermiyor. Biz terörle mücadelede uluslararası hukuktan doğan haklarımızı bu güne kadar kullandık, bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Şu bilinmeli; bizim ne Irak’ın, ne Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. Bizim derdimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, insanlarımıza kasteden terör örgütünün imkanlarını ortadan kaldırmak.”



MENBİÇ'TE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIZ



Menbiç konusunda ABD Türkiye arasında yürütülen diplomatik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Bir takvim var malum, 90 günlük bir takvim. Bu takvim uygulanmaya başlandı ama biz yine de tedbiri elden bırak bırakmıyoruz. Geçmiş dönemdeki verilen sözler maalesef sahada aynen yansımadı. Obama yönetimi bir Menbiç’ten çıkacağız. Daha doğrusu PKK’lıları, YPG’lileri Fırat’ın doğusuna geçireceğiz dedi ama sözde kaldı. Ama şimdi yazılı bir doküman var. Bu yazılı dokümanın gereğinin yapılmasını biz yakından izleyeceğiz. Uygulamanın bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Hedef ne? Menbiç’in güvenliğinin sağlanması. Menbiç’in halkına ait olması. Onlar tarafından yönetimin ele alınması. Bu YPG’nin, SDG’nin baskılarını tamamen yok edilmesi. Bu konuda bir fikir ve görüş birliği var. Bu konuda irade hem Amerika’da hem Türkiye’de var. Umarım kısa sürede bu hayata geçer. Yakından izlemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



Menbiç hakkında yapılacak faaliyetlerin ABD ve Türkiye’nin koordinasyonuyla yapılacağını tekrarlayan Yıldırım, yol haritası çerçevesinde planlamaların yapıldığını söyledi.



Kaynak : İHA