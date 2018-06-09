USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Yeni dönem başlıyor! Artık 30 gün içinde...

Artık vatandaş talepleri, idari süreçlerin hızlanması amacıyla 30 gün içinde cevaplanacak.

Güncel / 09 Haziran 2018 Cumartesi 11:17
Yeni dönem başlıyor! Artık 30 gün içinde...

24 Haziran seçimleriyle devreye girecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kamuda verimi artırırken, hizmet alan vatandaşı da memuru da mutlu edecek.

Bakan yardımcılığı kaldırılıyor, siyasi müsteşarlık geliyor.

Genel müdür ve üzerindeki kadrolar süreli görevler olacak. Oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına özel sektörden de atama yapılabilecek.Bu kadroların maaşları üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek.

Başbakanlık'taki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanacak.
Vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler, idari süreçlerin hızlanması amacıyla 30 gün içinde cevaplanacak.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak.

CumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı