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Savcı Sayan'dan dikkat çeken paylaşım

Savcı Sayan'dan seçmene FETÖ uyarısı: Erdoğan olmazsa FETÖ ile mücadele edecek kimseyi bulamazsınız!

Siyaset / 09 Haziran 2018 Cumartesi 09:13
Savcı Sayan'dan dikkat çeken paylaşım

CHP eski MYK üyesi Savcı Sayan 24 Haziran seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ERDOĞAN OLMAZSA...

Sayan seçmene bir uyarıda bulunarak 'Erdoğan olmazsa CIA taşeronu  FETÖ ile mücadele edecek kimseyi bulamazsınız' dedi.

FETÖ'CÜLER ÜLKEYE HAKİM OLACAKTIR

'Bu durumda FETÖ'cüler ülkemize hakim olacaktır' diyen Savcı Sayan bunu bir siyasi düşünceyle söylemiyorum. Tarihe not düşecek bir tespitte bulunuyorum ifadelerini kullandı. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fetö Terör ÖrgütüSavcı Sayan Recep Tayyip Erdoğan


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