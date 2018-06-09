Savcı Sayan'dan dikkat çeken paylaşım

CHP eski MYK üyesi Savcı Sayan 24 Haziran seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



ERDOĞAN OLMAZSA...



Sayan seçmene bir uyarıda bulunarak 'Erdoğan olmazsa CIA taşeronu FETÖ ile mücadele edecek kimseyi bulamazsınız' dedi.



FETÖ'CÜLER ÜLKEYE HAKİM OLACAKTIR



'Bu durumda FETÖ'cüler ülkemize hakim olacaktır' diyen Savcı Sayan bunu bir siyasi düşünceyle söylemiyorum. Tarihe not düşecek bir tespitte bulunuyorum ifadelerini kullandı.

Bu Ramazan günü iddia Ediyorum

Vallahi ve billahi diyorum.

Sayın RTE olmazsa, CİA taşeronu FETÖ ile mücadele edecek kimseyi bulamazsınız.

FETÖ’cüler Ülkemize hakim olacaktır.Bunu bir siyasi düşünceyle söylemiyorum.

Tarihe not düşecek bir tespitte bulunuyorum.

OY’UN BÜYÜK KARDEŞİM — Savcı Sayan (@SavciSayan) 8 Haziran 2018