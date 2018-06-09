USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Putin'den Trump'a normalleşme çağrısı

Son yıllarda iyice gerginleşen ve karşılıklı diplomat çekme seviyesine ulaşan Amerika-Rusya ilişkileri için Putin’den Trump’a önemli bir çağrı geldi.

Dünya / 09 Haziran 2018 Cumartesi 14:13
Putin'den Trump'a normalleşme çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yayın yapan televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Amerika ve Rusya ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini söyleyen Putin, Trump'ın, demokratların adayı Hillary Clinton'a sürdürdüğü başkanlık yarışı sırasında vadettiği Rusya ile ilişkilerin normale döndürülmesi konusunda, topun artık Trump'ta olduğunu söyledi.

Rusya'nın normalleşme için hazır olduğunu söyleyen Putin, “Rusya olarak normalleşme ve ilişkilerin derinleşmesi için hazırız. Trump'un Amerikan seçimlerinde vaatlerinden biride ilişkilerin normalleşmesiydi. Biz hazırız ve top artık Trump'ta” ifadelerinde bulundu. Kaynak : İHA

Rusya Devlet BaşkanıTelevizyonBaşkanlık YarışıRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı