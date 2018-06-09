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Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finalinde aksiyon arttı!

Payitaht Abdülhamid dizisi ekranlara sezon finali bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan sezon finali bölümünde Osman Paşa’nın ölümüne derinden üzülen Abdülhamid, V. Murat’ın da ortadan kaybolmasında Parvus’un parmağı olduğunu tahmin etti.

Televizyon / 09 Haziran 2018 Cumartesi 01:43
Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finalinde aksiyon arttı!
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Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerine aksiyon ve gerilim dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan sezon finalinde Fehim Paşa öldü diye Payitaht'ta krallığını ilan eden Luka'ya, Fehim Paşa'nın büyük bir sürprizi vardı.

Abdülhamid ve Hanedan'ın yok edilmesi için en büyük suikast tertip edilecektir. Abdülhamid ve Hanedan bu suikasttan kurtulacak mı? Kim kazanacak? Kimin sonu gelecek?

Osman Paşa'nın ölümüne derinden üzülen Abdülhamid, V. Murat'ın da ortadan kaybolmasında Parvus'un parmağı olduğunu tahmin eder. Onun hain oyunlarını bitirmek için sonunda aradığı çareyi bulur.

-Video-
Payitaht Abdulhamit'in sezon finaline damga vuran sahne!
Bu arada cülus töreni hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. Seniha'nın davetiyle törene Bedrifelek'in geleceğini öğrenen Bidar Saraydan temelli gitme kararı alır.

Fehim Paşa öldü diye Payitaht'ta krallığını ilan eden Luka'ya, Fehim Paşa'nın büyük bir sürprizi vardır.

Yaşanan onca badireden sonra Hatice ve Kemalettin arasında artık engel kalmamıştır. Ama bu kez aralarına kendi vicdanları girecektir.

Seniha, Sabahattin'in Hanedanlığa karşı düşmanla iş birliği içinde olduğunu öğrenince yıkılır.

Abdülhamid, Parvus'un planını çözmeye yaklaşmışken, Parvus hedef şaşırtır. Asıl planı başkadır ve Abdülhamid bu kez çaresizdir.

Bidar yolda kendini bekleyen tehlikeden habersiz Saraydan ayrılırken, Parvus'un kurduğu tertip Abdülhamid ve tüm Yıldız Sarayı'nın sonunu hazırlar.


 

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